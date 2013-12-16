ЕС снимет санкции с Ирана после проверки МАГАТЭ

Европейский Союз выразил готовность выполнить женевские договоренности по снятию санкций с Ирана после проверки МАГАТЭ, следует из заключения Совета ЕС по иностранным делам, обнародованного по результатам министерского заседания в Брюсселе, передает «Газета.Ru».

«Совет готов принять необходимые меры и снять те санкции ЕС, которые изложены в совместном плане действий, сразу после того как МАГАТЭ проверит выполнение мер, связанных с иранской ядерной программой, и на основе рекомендаций высокого представителя по внешней политике», — говорится в тексте документа, опубликованного на сайте совета.

Кроме того, Совет Европейского союза вновь отметил важность ядерной сделки «шестерки» и Ирана, заключенной в ноябре.

Ранее Иран пообещал продолжить переговоры по ядерной программе вопреки любым санкциям.