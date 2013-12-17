Цена нефти обвалилась в ожидании статданных из США

На мировых торгах во вторник, 17 декабря, цены на нефть упали после роста по итогам предыдущих торгов в ожидании статистики по запасам сырья в США.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,05% - до 109,35 доллара за баррель.

Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на 0,09% и составила 97,39 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Позже во вторник участники рынка ожидают еженедельной статистки по запасам сырья в США от Американского института нефти (API).

Аналитики полагают, что запасы нефти за неделю, завершившуюся 13 декабря, снизились на 4 миллиона баррелей.

По их мнению, сейчас происходит выравнивание позиций после того как нефть марки Brent выросла до свыше 110 долларов за баррель. Но спрос оздаравливается, Китай возвращается на рынок, ситуация в Европе и США улучшается, что поддержит цены.

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