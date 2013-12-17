Расследование аварии на шахте «Свято-Покровская» взяла под контроль прокуратура

Прокуратура Донецкой области взяла под контроль ход расследования аварии на шахте «Свято-Покровская».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, по факту аварии начато уголовное производство по ч.2 ст.272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей). Следствие проводится органами милиции. Ход расследования находится под контролем прокуратуры Донецкой области.

В сообщении отметили, что, по предварительным данным, на аварийном участке находились 18 шахтеров. В результате аварии погибли четверо работников предприятия: трое горнорабочих 1989, 1985 года рождения и механик подземного оборудования 1958 года.

14 шахтеров с данного аварийного участка были выведены на поверхность. Двое из них доставлены в медицинские учреждения Доброполья с травмами различной степени тяжести.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря в 11.44 в наклонной ходке № 2 пл. (тупиковая выработка) шахты «Свято-Покровская» ООО «Техиннновация» в Александровском районе произошел выброс метана. В результате четверо горняков погибли.