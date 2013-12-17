Чистая прибыль ТВЭЛ в 2013 году выросла на 11,4%

Чистая прибыль топливной компании "Росатома" ТВЭЛ в 2013 году выросла на 11,4%, выручка увеличилась на 7,7%, говорится в материалах компании, которые есть распоряжение РИА Новости. Данные цифры предварительны, отмечается в материалах.

Чистая прибыль компании в 2012 году составила 19,6 миллиарда рублей (примерно 600 млн долл.), а выручка достигла 121,9 миллиарда рублей (порядка 4 млрд долл.). В материалах также говорится, что экспортная выручка ТВЭЛа в 2013 году выросла до более чем 1,4 миллиарда долларов США.

Российская топливная компания ТВЭЛ - один из ведущих мировых производителей ядерного топлива для атомных реакторов.

Справка УНИАН. В декабре 2011 года украинский государственный концерн «Ядерное топливо» и компания ТВЭЛ зарегистрировали совместное предприятие «Завод по производству ядерного топлива». Доли в акционерном капитале завода распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежат ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция – компании ТВЭЛ. Стоимость строительства завода оценивается в 1,679 млрд грн, из которых 1,092 млрд грн планируется привлечь в качестве инвестиций.

Планируется, что первая очередь завода будет введена в эксплуатацию в 2015 году.