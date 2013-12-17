Инвестпрограмма "Газпрома" на 2014 год сокращена на 21,4% - до 2,7 млрд долл.

Совет директоров ОАО "Газпром" утвердил инвестиционную программу, бюджет и программу оптимизации (сокращения) затрат на 2014 год в варианте, рассмотренном правительством РФ. Общий объем освоения инвестиций составит 806 миллиардов рублей 2,7 млрд долл.).

Таким образом, объем инвестпрограммы на 2014 год снизился на 21,4% по сравнению с 2013 годом, передает ПРАЙМ.

Объем капитальных вложений составит в 2014 году 701,11 миллиарда рублей, из них расходы на капитальное строительство - 698,21 миллиарда рублей, на приобретение в собственность «Газпромом» внеоборотных активов - 2,9 миллиарда рублей. Объем долгосрочных финансовых вложений - 104,89 миллиарда рублей.

Согласно утвержденному бюджету на 2014 год, общий объем поступлений по операционной и инвестиционной деятельности составит 5,552 триллиона рублей, объем выплат по всем видам деятельности - 5,651 триллиона рублей. Размер внешних финансовых заимствований - 90 миллиардов рублей. Профицит средств (с учетом внутригрупповых заимствований и входящих остатков на счетах «Газпрома» на начало 2014 года) составит 0,5 миллиарда рублей.

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