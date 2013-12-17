Россия снизила цену газа для Украины до 268,5 долларов - Путин

Россия снизила цену газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент РФ Владимир Путин сообщил в своем заявлении после подписания двусторонних документов, в частности дополнения к контрактам по закупке и транзиту газа.

«Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали дополнение, которое дает возможность «Газпрому» продавать Украине газ по цене 268,5 долларов за тысячу кубометров», - сказал Путин.

При этом он отметил, что это временное решение. «Во всяком случае, мы считаем, что это временное решение, имея в виду, что долгосрочные, долговременные договоренности будут достигнуты. Это касается и поставок газа в Украину, и транзита. Россия готова и дальше идти навстречу нашим партнерам», - сказал Путин.

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