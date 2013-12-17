Швейцарская «дочка» ДТЭК увеличила уставный капитал на 40 млн евро
Женева. Компания DTEK Trading SA (Женева), швейцарское трейдинговое подразделение энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова, увеличила свой уставный капитал на 49 млн швейцарских франков (40,12 млн евро) - до 49,1 млн швейцарских франков.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Женеве, об этом свидетельствуют данные коммерческого регистра Женевы.
Согласно данным регистра, DTEK Trading SA дополнительно выпустила 49 тыс. акций номинальной стоимостью в 1 тыс. швейцарских франков каждая.
Также в документе отмечается, все акции швейцарской «дочки» выкупила кипрская компания DTEK Trading Limited. Сумма сделки между компаниями составляет 165 млн 406 тыс. 140 швейцарских франков.
Как ранее сообщал УНИАН, в июле 2013 года ДТЭК создал в Швейцарии трейдинговую компанию DTEK Trading SA для прямого выхода на энергетические рынки Европы.
DTEK Trading SA создан для осуществления основного объема торговых операций с угольной продукцией и электроэнергией на европейских рынках. За реализацию продукции на украинском рынке, а также экспорт в страны СНГ отвечает ООО «ДТЭК Трейдинг».
ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент». ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, г. Донецк) Рината Ахметова.
Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.