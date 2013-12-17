Дополнение к контрактам о снижении цены газа действует с 2014 по 2019 год

Москва. Дополнение к контракту на закупку НАК «Нафтогаз Украины» газа у российского «Газпрома», позволяющее снизить цену газа до 268,5 долларов, действует с января 2014 года до окончания срока контракта в 2019 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко в комментарии журналистам.

«С 1 января газ будет стоить для украинских потребителей 268,5 доллара», - сказал он.

Отвечая на вопрос, действует ли это дополнение до завершения срока действия контракта в 2019 году, Бойко сказал: «Да».

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При этом Бойко отметил, что снижение цены будет достигнуто за счет введения в формулу коэффициента, зависящего от цены газойля и мазута, и будет корректироваться ежеквартально.

«Там есть такой коэффициент, который мы рассчитываем каждый квартал, и он приводит к снижению с сегодняшних 400 долларов до 268 на границу страны», - сказал Бойко.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря в интервью ведущим телеканалам заявил Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина готова возобновить закупку российского газа при снижении его цены, подчеркнув при этом, что от такой ситуации страдают обе стороны, потому что, потеряв украинский рынок, Россия также несет потери.

Ранее, в предыдущих интервью украинским телеканалам, Президент заявлял, что на текущий момент максимальной ценой на газ для Украины должна стать цена в 300 долларов, в то время как Украина платит 510. Одновременно Президент подчеркивал, что Украина будет впредь покупать газ там, где ей это будет выгодно.

Справка УНИАН. Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе.