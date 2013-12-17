Янукович и Путин ждут предложений по финансированию строительства двух блоков ХАЭС

Москва. Президенты Украины и РФ Виктор Янукович и Владимир Путин поручили правительствам двух стран подготовить предложения по финансированию строительства энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в протоколе шестого заседания украинско-российской межгосударственной комиссии.

"Подготовить предложения по организации финансирования проекта сооружения энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС", - говорится в сообщении.

Также правительствам поручено продолжить в 2014 году работы по разработке и реализации программ двустороннего сотрудничества в области машиностроения, химической промышленности, судостроении, горно-металлургическом комплексе, с привлечением отраслевых ассоциаций.

Справка УНИАН. Строительство двух энергоблоков ХАЭС было приостановлено в 1990 году после объявления Верховной Радой моратория на строительство новых АЭС на территории Украины. Строительная готовность энергоблока №3 ХАЭС составляет 75%, №4 - 28%. При сооружении строительных конструкций энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС было освоено 17% общей проектной стоимости.

9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392.

6 мая 2012 года премьер-министр Украины Николай Азаров после встречи с Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром России Дмитрием Медведевым сообщил, что руководство России подтвердило готовность выдать кредит на достройку третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС.

31 мая 2012 года заместитель генерального директора ГК «Росатом» - директор Блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров сообщил, что схема кредитования строительства третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС еще не определена, однако возможно выделение межгосударственного кредита.