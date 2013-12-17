Украина снизила производство бензина на 41%, дизтоплива - на 30,5%

Украина в январе-ноябре 2013 года сократила производство бензина по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 41,2% - до 892 тыс. тонн, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, производство бензина в ноябре текущего года сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 14,5% - до 74,9 тыс. тонн.

Производство дизельного топлива за 11 месяцев 2013 года составило 893 тыс. тонн, что на 30,5% меньше аналогичного периода прошлого года.

В то же время, производство дизельного топлива в ноябре текущего года сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 33,3% - до 75,7 тыс. тонн.

Производство мазута за январь-ноябрь 2013 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 21,7% - до 559 тыс. тонн. В ноябре 2013 года производство мазута составило 118 тыс. тонн, что на 77,8% больше, чем в октябре 2013 года.

Как ранее сообщал УНИАН, нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) в январе-ноябре 2013 года сократили объем первичной переработки нефти до 3,1 млн тонн, что на 22,5% меньше показателя аналогичного периода 2012 года.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, Украина планирует до конца текущего года выйти на объем нефтепереработки до 1 млн тонн в месяц.