Краткосрочные выгоды с Москвой имеют долговременные негативы - европейский эксперт

Брюссель. Ведущий эксперт Центра европейской политики в Брюсселе Аманда Пол заявила, что переговоры Президента Украины Виктора Януковича с российским Президентом в Москве проводились непрозрачным образом и что Украина не может до конца доверять России, учитывая долговременную историю взаимоотношений между Киевом и Москвой.

Об этом сказала эксперт в интервью УНИАН в Брюсселе.

“Краткосрочные выгоды имеют долговременные негативные последствия, когда имеешь дело с Россией. Следовательно, имеем более дешевый газ, но как надолго сохранится такая цена? И это дает рычаг влияния России на Украину. В чем действительно нуждается Украина, так это в независимой энергетической политике”, - сказала эксперт.

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“Мы также не знаем, что Президент Янукович дал в Москве в ответ. Он ведет очень непрозрачную политику. Он должен отчитываться перед украинским народом и информировать других партнеров Украины, но мы не знаем, что стоит за этими договоренностями в Москве”, - заявила Пол.

“То есть все происходит непрозрачно, а так не должно быть, учитывая историю взаимоотношений между Украиной и Россией. Россиянам до конца никогда нельзя доверять», - отметила эксперт.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 декабря, во время двусторонней встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров.

Кроме того, Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что правительство России приняло решение разместить в ценных бумагах украинского правительства часть своих резервов из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме 15 млрд. долл.