Нефть дорожает на фоне статданных по запасам сырья в США

08:46, 18 декабря 2013
Энергетика
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На мировых торгах в среду, 18 декабря, после обвала накануне цены на нефть растут на фоне публикации статданных по запасам топлива в США.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже поднялась на 0,06% - до 108,5 доллара за баррель.

Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,17% и составила 97,39 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 13 декабря, сократились на 2,5 миллиона баррелей. Аналитики ожидали, что запасы снизятся на 4 миллиона баррелей.

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По мнению экспертов, нефтепереработка осуществляется высокими темпами, на рынке есть много готовой продукции. Цена сырья может измениться на фоне  статистики от Минэнерго США.

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