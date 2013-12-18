Компания Shell начнет работы на Юзовской площади в 1-м полугодии 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сказал министр экологии и природных ресурсов Украины Олег Проскуряков.

Он отметил, что компания получит разрешение на начало работ только после прохождения экологической экспертизы.

«Более точно не могу сказать, пока они экспертизу экологическую не пройдут, но в первом полугодии должна быть заложена первая скважина. Место сейчас их специалисты подбирают для того, чтоб не было «сухой скважины», что пробурил, а там ничего нет. Сейчас ведутся работы, чтоб найти оптимальное место заложения этой скважины, и в первое полугодие 2014 года будет начато бурение», - сказал Проскуряков.

Он подчеркнул, что компания Shell в Харьковской области уже пробурила поисковую скважину Беляевская-400, но эти работы проведены не в рамках соглашения о разделе продукции на Юзовской площади, а в рамках Договора о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча».

Справка УНИАН. Компания Shell задействована в трех отдельных поисковых проектах в Украине.

Договор о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча» подписан в 2006 году и обновлен 01.09.2011 года. Он предусматривает поиск, разведку и добычу углеводородов на лицензионных участках общей площадью около 1300 км² на территории Харьковской области. Доли Shell и ПАО «Укргаздобыча» в данном проекте составляют 50% каждая. Shell является оператором совместной деятельности в рамках договора. Начальный этап поисково-разведочных работ предусматривает бурение 2-3 поисковых скважин в течение нескольких лет. Бурение первой поисковой скважины Беляевская-400 в рамках проекта началось в октябре 2012 года в Первомайском районе Харьковской области. Затраты Shell на совместную деятельность за период начального этапа поисково-разведочных работ могут достигнуть $200 млн.

В мае 2012 года Shell была объявлена победителем конкурса на заключение соглашения о разделе продукции на разработку Юзовского участка. Участок расположен на территории Донецкой и Харьковской областей и занимает 7886 км². 24 января 2013 года «Шелл Эксплорейшн энд Продакшн Инвестментс (ІV) Б.В.», ООО «Надра Юзовская» и Правительство Украины подписали соглашение о разделе углеводородов, которые будут добываться в рамках Юзовского участка (СРП). Соглашение предполагает поэтапную разведку, разработку и добычу углеводородов. На первом этапе после комплексной экологической, геологической, социальной и экономической оценки территории Shell планирует пробурить до 15 поисковых скважин в течение 5 лет. На сегодня никаких промышленных работ на Юзовском участке компания Shell не ведет.

В августе 2012 года группа инвесторов (в том числе, Shell) во главе с компанией ExxonMobil была выбрана победителем конкурса на право заключения соглашения о разделе продукции на разработку Скифской площади на континентальном шельфе Черного моря. На сегодня никаких промышленных работ на Скифской площади группа инвесторов, в том числе, компания Shell, не ведет. Основное внимание в настоящее время сконцентрировано на подготовке соглашения о разделе продукции и соглашения о совместной операционной деятельности.

ПАО «Укргаздобыча» – крупнейшая газодобывающая компания Украины. По итогам 2012 года предприятиями компании добыто 15 млрд м³ газа, почти 75% общей добычи в Украине. В ПАО «Укргаздобыча» работает 21 тыс. сотрудников, компания ведет деятельность в 11 регионах Украины.