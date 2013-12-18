UBS снизил оценку "Газпрома" на 2% после соглашений с Украиной

Инвестиционный банк UBS понизил на 2% целевую цену американских депозитарных расписок ОАО "Газпром" - до 8,8 с 9 долларов, что предполагает потенциал роста котировок в 6% с текущих уровней.

Рекомендация "держать" для этих бумаг оставлена без изменений, передает ПРАЙМ.

"Газпром" и "Нафтогаз" договорились внести изменения в контракт на поставку газа. Цена на газ на 2014 год понижена до 268,5 доллара за тысячу кубометров (это примерно на 27% ниже наших прежних оценок в 368 доллара за тысячу кубометров).

"Мы считаем, что российское правительство не будет компенсировать "Газпрому" падение цены газа. В то время как решение является временным, мы подчеркиваем, что политическая скидка на газ будет полностью компенсирована за счет "Газпрома", - говорится в обзоре UBS.

Как сообщал УНИАН, Украина и Россия подписали дополнение к контрактам на закупку и транзит газа. Дополнение к контрактам было подписано 17 декабря руководителями «Газпрома» и «Нафтогаза» Алексеем Миллером и Евгением Бакулиным по итогам заседания украинско-российской межгосударственной комиссии. Содержание дополнений пока не известно.

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По словам вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко, дополнение к контракту на закупку НАК «Нафтогаз Украины» газа у российского «Газпрома» позволит снизить цену газа до 268,5 доллара и вступает в силу с 1 января 2014 года.

Между тем, по словам информированного источника, дополнительные соглашения к существующему газовому контракту с российским газовым монополистом компанией «Газпром» позволяют вернуть на рынок посредническую структуру.