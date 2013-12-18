«Газпром» будет ежеквартально пересматривать цену на газ для Украины

Коэффициент «k», определяющий в формуле цены газа скидку до 268,5 долларов за тысячу кубометров, будет «плавающим» и определяться ежеквартально путем подписания дополнительных соглашений между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом».

Об этом говорится в дополнении к контракту на закупку газа от 2009 года, подписанном в Москве 17 декабря, с текстом которого удалось ознакомиться УНИАН.

Коэффициент «k» был внесен в формулу изначально при подписании контракта 19 января 2009 года.

В 2009 году он составлял 0,8, что давало возможность снизить цену газа на 20%. С 2010 г. и до сегодняшнего дня «k» равен 1.

Согласно дополнению к контракту от 17 декабря 2013 г., для поддержания цены газа на уровне 268,5 долл. коэффициент будет пересчитываться («плавающий») в зависимости от изменения цены на нефть и нефтепродукты, исходя из цены газа по утвержденной формуле с учетом скидки по Харьковским соглашениям.

Определяться размер коэффициента будет сторонами ежеквартально до 10-го числа первого месяца квартала.

В случае не подписания в установленный срок по любой причине дополнительного соглашения об определении коэффициента, «k» будет приравнен к 1, отмечается в допсоглашении от 17 декабря (что, по сути, отменяет действие скидки).

Первое соглашение, определяющее коэффициент для снижения цены газа до 268,5 долл. в первом квартале 2014 г., должно быть подписано до 10 января 2014 года.

Исходя из того, что в первом квартале 2014 года цена газа для Украины по действующим условиям формирования останется приблизительно 400 долларов за тысячу кубометров, размер коэффициента «k» на квартал может составить 0,65-0,7.

Как сообщал УНИАН, руководители «Газпрома» и «Нафтогаза» Алексей Миллер и Евгений Бакулин по итогам заседания украинско-российской межгосударственной комиссии 17 декабря в Москве подписали дополнение к контрактам на закупку и транзит газа.

Содержание дополнений пока не известно.

В то же время, по словам вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко, дополнение к контракту на закупку НАК «Нафтогаз Украины» газа у российского «Газпрома» позволит снизить цену газа до 268,5 доллара и вступает в силу с 1 января 2014 года.

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