Япония ужесточила правила обеспечения безопасности на заводах, связанных с ядерным топливом

В Японии вступили в силу новые ужесточенные правила обеспечения безопасности на заводах, связанных с ядерным топливом и его переработкой.

В общей сложности новое законодательство коснется 247 предприятий, в том числе одного из ключевых заводов по переработке ядерного топлива - в городе Роккасё на северо-востоке страны, которому только предстоит начать свою работу, передает ИТАР-ТАСС.

В соответствии с новыми правилами безопасности главный упор делается на быстрое реагирование в случае инцидентов: для этого разработан специальный комплекс действий для предотвращения чрезвычайных происшествий, ситуаций, при которых в атмосферу может произойти выброс радиоактивных веществ. В частности, особое внимание теперь уделяется защите от взрывов водорода: этот урок Япония учла во время аварии на АЭС "Фукусима-1".

Введение новых правил для заводов по переработке ядерного топлива стало очередным шагом японского правительства по повышению уровня безопасности на атомных объектах страны. Так, 19 июня этого года японский государственный Комитет по контролю за атомной энергетикой принял новые, более жесткие правила безопасности непосредственно для АЭС. Они требуют, в частности, оснащения всех реакторов дополнительными и дублирующими системами энергоснабжения и охлаждения на случай стихийных бедствий.

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