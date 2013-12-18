Азаров подтвердил, что скидка на газ будет действовать до 2019 года

Скидка на газ до цены в 268,5 долл. будет действовать до 2019 года — срока окончания действия контракта на закупку газа между НАК «Нафтогаз Украины» с российским «Газпромом» от 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров на заседании Кабинета министров.

«Глава государства договорился об экономически обоснованной цене на газ с 1 января и до конца действия контракта», - сказал Азаров.

При этом он отметил, что такая цена газа открывает новые возможности для развития промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря, во время двусторонней встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долл. за тысячу кубометров.

Справка УНИАН. Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины прогнозирует цену на российский природный газ в 4-м квартале 2013 года для «Нафтогаза Украины» в пределах 410 долларов за тысячу кубометров.

Украина долго и безуспешно вела переговоры с Россией о пересмотре условий контракта.