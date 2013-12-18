Кабмин: Украина и Россия поставили точку в газовых переговорах

В переговорах по газу между Украиной и Российской Федерацией поставлена точка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров на заседании Кабинета министров.

«Поставлена точка в истории того предательства национальных интересов, за которую несут ответственность политические силы, которые и сегодня провоцируют нестабильность в стране. Глава государства договорился об экономически обоснованной цене на газ (российский – УНИАН) с 1 января 2014 года и до конца действия контракта (подписанного 19 января 2009 года)», - отметил Азаров.

Он подчеркнул, что это позволит возобновить экономический рост в Украине и использовать сэкономленные средства на модернизацию страны.

Азаров напомнил, что 17 декабря в Москве был подписан широкий спектр договоренностей, которые открывают новые перспективы для страны.

Как сообщал УНИАН, руководители «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» Алексей Миллер и Евгений Бакулин по итогам заседания украинско-российской межгосударственной комиссии 17 декабря в Москве подписали дополнение к контрактам на закупку и транзит газа. Подробности пока не известны.

Однако, по словам вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко, дополнение к контракту на закупку НАК «Нафтогаз Украины» газа у российского «Газпрома» позволит снизить цену газа до 268,5 доллара и вступает в силу с 1 января 2014 года.

Сегодня, 18 декабря, Азаров подтвердил, что скидка на газ до цены в 268,5 долл. будет действовать до 2019 года - срока окончания действия контракта на закупку газа от 2009 года.

Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины прогнозирует цену на российский природный газ в 4-м квартале 2013 года для «Нафтогаза Украины» в пределах 410 долларов за тысячу кубометров.

Украина долго и безуспешно вела переговоры с Россией о пересмотре условий контракта.

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