Ставицкий уверяет, что Украина не откажется от добычи сланцевого газа

Удешевление импортируемого из Российской Федерации газа в Украину не повлияет на ход реализации проектов по добыче сланцевого газа на востоке и западе Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Кабинете министров заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Безусловно, никак не повлияет. И еще раз хочу отметить, что вопрос об увеличении собственной добычи правительство постоянно рассматривает», - сказал он.

Ставицкий подчеркнул, что в своих расчетах компании Shell и Chevron, выигравшие конкурсы на право вести разведку и добычу сланцевого газа на востоке и западе Украины, закладывали цену реализации вырабатываемой в будущем продукции в пределах 250-270 долл. за тысячу кубометров.

«То есть на их экономические показатели это (удешевление российского газа – УНИАН) не повлияет», – добавил министр.

Как сообщал УНИАН, ранее Ставицкий заявлял, что Украина не намерена сворачивать проекты по диверсификации поставок природного газа в Украину и до конца года планирует подписать соглашение о реверсных поставках газа из Словакии.

Что касается добычи сланцевого газа, то в феврале 2012 года Украина объявила конкурсы на заключение соглашений о разделе продукции по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская и Ивано-Франковская области) газоносным площадям. В мае 2012 года победителями конкурса на заключение соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Прогнозные ресурсы на Олесской площади составляют 5 трлн куб. м газа в года. Вместе с тем министр сообщил, что по оптимистическому сценарию объем добычи может составить до 8 млрд кубометров газа в год.

24 января 2013 года в Давосе в присутствии Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте было подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади. Договор заключен на 50 лет.

В ноябре Украина подписала соглашение о разделе продукции (СРП) с Chevron, которая, по словам украинских чиновников, намерена вложить около 10 млрд долл. в добычу углеводородов в западных регионах страны.