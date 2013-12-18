Закон о внедрении новой модели рынка электроэнергии вступит в силу с 1 января

Закон «Об основах функционирования рынка электроэнергии Украины», которым предусматривается возможность свободы выбора поставщика электроэнергии путем заключения двусторонних договоров, а также возможность приобретения необходимых объемов электроэнергии на спотовом рынке, вступит в силу с 1 января 2014 года.

Об этом говорится в переходных положениях закона, текст которого опубликован в правительственной газете «Урядовый Курьер» 18 декабря.

Как отмечается в документе, внедрение новой модели рынка будет постепенным и отдельные его положения вступают в силу не сразу.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову создать координационный центр по внедрению новой модели рынка электрической энергии, закон о функционировании которой парламент принял в конце октября текущего года.

К работе центра предполагается привлечь представителей Секретариата Энергетического сообщества и международных финансовых организаций, в частности Всемирного банка.

В 2016 году рынок должен заработать в пилотном режиме, а полностью вступить в силу 1 июля 2017 года.

Справка УНИАН. В конце ноября 2012 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О принципах функционирования рынка электрической энергии Украины».

На этапе рассмотрения данный закон получил неоднозначную оценку со стороны участников рынка. Так, директор по вопросам информации и связям с общественностью ассоциации «Украинский ядерный форум» Ольга Кошарная заявила, что законопроект о либерализации рынка электроэнергии ставит в неравные условия его участников, в частности атомную отрасль.

В то же время заместитель министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех выступил в поддержку данного законопроекта, отметив, что он позволяет внедрить европейские правила игры для участников рынка электроэнергии Украины.