Украина за 11 месяцев сократила импорт российского газа на 15,5%

Украина в январе-ноябре 2013 года сократила импорт российского газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,5% - до 25,7 млрд куб. м.

«Украина сократила объемы поступления импортированного газа из Российской Федерации. Так, за январь-ноябрь текущего года общий объем составил 25,7 млрд куб. м, что на 4,7 млрд куб. м, или 15,5%, меньше показателей прошлого года», - говорится в сообщении оператора украинской газотранспортной системы госкомпании «Укртрансгаз».

Как сообщал УНИАН, министр энергетики Украины Эдуард Ставицкий сегодня заявил, что Украина в 2014 году намерена импортировать порядка 30-33 млрд кубометров природного газа, как того требует экономика страны.

По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м.

13 декабря премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина в 2013 году намерена сократить закупку российского газа до 26 млрд куб. м по сравнению с 37 млрд куб. м в 2010 году из-за слишком высокой цены на топливо.