Московские договоренности временно помогут Украине - спикер Эштон

Брюссель. Договоренности, достигнутые представителями украинской и российской власти о скидке цены для Украины на российский газ и предоставление Украине кредита в размере 15 млрд долларов, являются временным ответом на экономические трудности в Украине.

Такое мнение собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе выразила Майя Косьянчич – пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон.

"Договоренности в Москве временно решат экономические трудности Украины", - сказала она.

Косьянчич процитировала также заявление Комиссара ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефана Фюле, сделанное 17 декабря вечером относительно украинско-российских договоренностей.

По ее словам, Фюле сказал: "Это всегда было нашей принципиальной позицией, что Соглашение об ассоциации с глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли не должно ставить Киев в ситуацию выбора между Москвой и Брюсселем".

"Мы всегда настаивали на необходимости сохранения традиционных торговых связей и других отношений между Украиной и Россией, и если дискуссии в Москве привнесли нормализацию в торговые отношения между Украиной и Россией на взаимовыгодной основе, и если эти договоренности отвечают обязательствам, взятым Украиной при парафировании и согласуются с тестом Соглашения об ассоциации, тогда такое развитие событий можно только приветствовать", - заявил Фюле.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве после заседания Украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина было объявлено о ряде договоренностей, в частности, о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 доллара за тыс. кубометров, а также о приобретении Россией евробонда Украины на 15 млрд долларов.