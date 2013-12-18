Москва сможет постоянно держать на контроле украинскую власть - Пинзеник

Ежеквартальное согласование цены на газ дает России возможность постоянно держать на контроле украинскую власть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, комментируя дополнение к контракту между “Газпромом” и “Нафтогазом Украины” о купле-продаже природного газа в 2009-2019 гг., текст которого появился сегодня в печати, заявил депутат от партии «УДАР» Виктор Пинзеник.

«Судя по тексту обнародованного в прессе документа, то цена в 268,5 долл. должна быть достигнута с 1 января 2014 года путем применения коэффициента “k”. При этом коэффициент определяется на первое число месяца каждый квартал путем подписания до 10 числа дополнительного соглашения. В случае неподписания по каким-либо причинам действует действующая система ценообразования», - сообщил народный депутат.

Таким образом, по его словам, ежеквартальное согласование цены на газ становится инструментом контроля украинской власти.

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Также Пинзеник отметил, что исходя из текста документа, даже с 1 января 2014 года условием применения коэффициента является подписание дополнительных соглашений. Новая цена может начать действовать при условии отдельного согласования коэффициента. Наличие такой нормы может иметь единственное объяснение - взятие Украиной обязательств, которые должны быть реализованы со стороны украинской стороны, они могут быть связаны с передачей в управление двустороннему консорциуму украинской газотранспортной системы и, возможно, других обязательств. И первые решения с украинской стороны должны быть реализованы до 10 января 2014 года, иначе бы за 13 дней до Нового года действие цены на газ в 268,5 долларов уже бы было зафиксировано в подписанном вчера дополнении к соглашению.

Как сообщал УНИАН, руководители «Газпрома» и «Нафтогаза» Алексей Миллер и Евгений Бакулин по результатам заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии 17 декабря в Москве подписали дополнение к контракту на закупку газа, которым с 1 января 2014 года вводится фиксированная цена газа в размере 268,5 доллара за тысячу кубометров.

Действие цены определяется путем ежеквартального применения коэффициента "k" к формуле образования цены.

Размер коэффициента будет определяться сторонами ежеквартально до 10-го числа первого месяца квартала.

В случае неподписания в установленный срок по какой-либо причине дополнительного соглашения об определении коэффициента, «k» будет приравнен к 1, отмечается в дополнительном соглашении от 17 декабря.