Цены на нефть снижаются на новостях из США

На мировых рынках в четверг, 19 декабря, цены на нефть снижаются после роста накануне на фоне сворачивания программы стимулирования в США.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже упала на 0,22% - до 109,39 доллара за баррель.

Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на 0,1% и составила 97,7 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По итогам декабрьского заседания ФРС решила сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0-0,25% годовых и сократить с января объем выкупа гособлигаций и ипотечных бумаг на 10 миллиардов долларов.

Как отмечают эксперты, решение ФРС не стало сюрпризом. Было бы удивительно, если бы сокращения не произошло. Заявление о том, что экономика находистя на пути к восстановлению вселяет надежду в участников рынка.

Кроме того, ФРС улучшил прогноз по росту экономики США в 2013 году до 2,2-2,3% против 2-2,3% в сентябре. Ожидается, что в 2014 году ВВП увеличится на 2,8-3,2% (в сентябре ожидался диапазон 2,9-3,1%).