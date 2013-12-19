Путин заявил, что стоимость украинской ГТС приближается к минимуму

Москва. Президент России Владимир Путин заявляет, что стоимость украинской газотранспортной системы (ГТС) приближаются к минимальному значению.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на итоговой пресс-конференции в Москве.

"Мы еще много лет назад при президенте Кучме предлагали совместное использование ГТС Украины, причем мы не собирались покупать, не собирались ее забирать в собственность, она оставалась собственностью Украинского государства, предлагали создать консорциум из российских, европейских и украинских предприятий и взять ее в управление", - напомнил Путин. По его словам, все сказали "да", но в результате все завалилось.

"Это привело к тому, что мы построили "Северный поток" и приступили к "Южному потоку" - стоимость ГТС Украины уже приближается к минимальному значению", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, в марте 2012 года компания «Бейкер Тилли Украина ЭК» (Киев) стала победителем конкурса по оценке стоимости активов украинской газотранспортной системы (ГТС). Компания провела оценку ГТС, включая подземные хранилища газа и объекты инфраструктуры, однако ее результаты пока не обнародованы.

При этом в СМИ появилась информация, что украинскую ГТС оценили в 26-29 млрд долл.

Украина более 5 лет ведет переговоры с Россией и Европейским Союзом по вопросу модернизации ГТС. Рассматриваются варианты создания консорциумов по управлению ГТС в двух- (Украина – РФ) и трехстороннем (Украина – РФ – ЕС) форматах.

Россия в переговорах по созданию консорциума предлагала для реализации неприемлемый для Украины белорусский сценарий. В 2011 году ГТС Беларуси полностью перешла в собственность «Газпрома».

Напомним, в 2002 году, во исполнение заявления президентов Украины и России и Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о стратегическом сотрудничестве в газовой отрасли от 7 октября 2002 года было создано ООО «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины» на паритетных основах НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» с уставным капиталом 186,55 млн грн.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.