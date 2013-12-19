Пинзеник не нашел документального подтверждения снижения цены на газ с 1 января

Народный депутат от УДАРа Виктор Пинзеник отмечает, что не нашел в соглашении между “Газпромом” и “Нафтогазом” подтверждения снижения цены на газ с 1 января 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пинзеник сказал во время брифинга.

“Когда я прочитал газовое соглашение между “Газпромом” и “Нафтогазом Украины”, я не нашел, что с 1 января следующего года газ Украине будет продаваться по цене 268,5 долларов”, - сказал Пинзеник.

По его словам, в соглашении в частности отмечается, что стороны договорились определять коэффициент по оплате на 10 число первого месяца каждый квартал путем подписания отдельного соглашения.

“Если такое соглашение не подписано, тогда формула цены зафиксирована в контракте 2009 года. Сегодня нет подписанного дополнительного соглашения, которое устанавливает коэффициент, позволяющий говорить о цене 286 долларов. Потому разговоры о такой цене - всего лишь разговоры и обещания”, - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, руководители «Газпрома» и «Нафтогаза» Алексей Миллер и Евгений Бакулин по результатам заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии 17 декабря в Москве подписали дополнение к контракту на закупку газа, которым с 1 января 2014 года вводится фиксированная цена газа в размере 268,5 доллара за тысячу кубометров.

Действие цены определяется путем ежеквартального применения коэффициента "k" к формуле образования цены. Размер коэффициента будет определяться сторонами ежеквартально до 10-го числа первого месяца квартала.