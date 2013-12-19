Оттингер: газовый контракт Украины и РФ "прекрасный", если в нем ничего не скрыто

Брюссель. Контракт на поставку газа из России в Украину с 2014 года по цене 268,5 долл. за тысячу кубометров, подписанный на этой неделе в Москве, является "прекрасным", если там нет ничего скрытого.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН в Брюсселе заявил комиссар Европейского Союза по вопросам энергетики Гюнтер Оттингер.

"Здесь речь идет о том, что Украина получила возможность импортировать российский газ по более низким ценам. Раньше Украина платила России не просто высокую цену за газ – цена была слишком высокой! Поэтому новый контракт – это хорошее дело для Украины", - сказал он. При этом он отметил, что «Газпром» «поступил разумно», снизив цену для Украины. «

Это вообще прекрасное соглашение, если только за ним ничего другого не стоит, если только не содержит ничего скрытого", - добавил Оттингер.

"Уже несколько лет – достаточно долгое время – Украина вела переговоры с Россией, чтобы получить новые долговременные контракты с Россией с более низкими ценами на российский газ. А новый контракт содержит эту новую номинальную цену, которая ниже прежних цен на порядок. Дело в том, что глобальные цены на газ становятся все ниже и ниже", - объяснил комиссар ЕС.

По его словам, частично это объясняется появлением сланцевого газа -- так называемой сланцевой революцией. «А нашей стратегией, стратегией ЕС является диверсификация источников, а также маршрутов газоснабжения. Мы очень поддерживаем строительство новых газопроводов и терминалов для получения сжиженного газа в странах ЕС", - добавил Оттингер.

Как сообщал УНИАН, руководители «Газпрома» и «Нафтогаза» Алексей Миллер и Евгений Бакулин по результатам заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии 17 декабря в Москве подписали дополнение к контракту на закупку газа, которым с 1 января 2014 года вводится фиксированная цена газа в размере 268,5 доллара за тысячу кубометров.

Действие цены определяется путем ежеквартального применения коэффициента "k" к формуле образования цены. Размер коэффициента будет определяться сторонами ежеквартально до 10-го числа первого месяца квартала.