Путин: газовый контракт 2009 года является экономически обоснованным

Москва. Президент России Владимир Путин заявил, что газовый контракт с Украиной, подписанный в 2009 году, является экономически обоснованным.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Мы активно работали с прежним правительством Украины, которое возглавляла Тимошенко, работали очень напряженно по всем направлениям. Кстати, ее правительство подписало тогда газовый контракт. Я считал и считаю, что этот контракт абсолютно экономики обоснован и находится в полном соответствии с нашей практикой работы с другими иностранными партнерами. Формула цены точно такая же, как и для всех наших потребителей в Европе - не нужно здесь ничего придумывать, никто никого не душил» - сказал Путин.

Он отметил, что с самого начала говорили, что если страна хочет быть независимой, она должна за это платить и "вести себя как независимая страна".

Как сообщал УНИАН, согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе.

По данному контракту Киев обязан ежегодно закупать у российского газового монополиста «Газпром» свыше 50 миллиардов кубометров газа.