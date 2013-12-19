Кабмин прогнозирует в 2014 году 3 млрд грн премий от подписания СРП

Кабинет министров Украины в проекте госбюджета на 2014 год, поданном на рассмотрение Верховной Раде, прогнозирует премии от подписания соглашений о разделе продукции (СРП) в размере 3 млрд грн.

Согласно документу, премия за подписание СРП устанавливается как обязательство инвестора и является одним из преимуществ при определении победителя конкурса.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2012 году провела конкурс на заключение СРП: по Юзовской (Донецкая и Харьковская области), Олесской (Львовская и Ивано-Франковская области) и Скифской (шельф Черного моря) площадям с запасами газа.

Победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell, а на Скифсой площади Черноморского шельфа - пул компаний: ExxonMobil, Shell, Petron и НАК "Надра Украина".

Пул компаний-победителей СРП по Скифской площади намерен заплатить премию в размере 325 млн долл.