Правительство рассчитывает в 2014 году получить 15 млрд грн за пользование недрами

Кабинет министров Украины в проекте госбюджета на 2014 год, поданном на рассмотрение Верховной Раде, прогнозирует поступления от платы за пользование недрами в размере 14,813 млрд грн.

Согласно документу, плата за добычу полезных ископаемых общегосударственного значения составит 14,592 млрд грн, из которых в общий фонд государственного бюджета — 13,531 млрд грн, а в общий фонд местных бюджетов, которые учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов — 1,061 млрд грн.

Плата за пользование недрами местного значения составит 220,7 млн гривен.

Также в документе отмечается, что в 2014 году продолжится действующая в текущем году норма распределения - по 50% от общего фонда государственного и местных бюджетов платы за добычу полезных ископаемых общегосударственного значения, кроме платы за добычу нефти, природного газа и газового конденсата, которые в полном объеме зачисляются в государственный бюджет.

Как сообщал УНИАН, добыча природного газа в Украине в январе-ноябре 2013 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 1,7% - до 18,6 млрд куб. м. В ноябре 2013 года добыча природного газа сократилась по сравнению с предыдущим месяцем на 2,2% - до 1,7 млрд куб. м.

По итогам 2012 года Украина сократила добычу природного газа по сравнению с 2011 годом на 1,1% - до 19,3 млрд кубометров.