Нацкомиссия приостановит рост цен и тарифов энергокомпаний

Кабинет министров Украины возложил на Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере энергетики (НКРЭ), задачу по недопущению роста цен и тарифов субъектов естественных монополий в 2013 и 2014 годах, сообщили УНИАН в комиссии.

Согласно сообщению, данное решение закреплено в протоколе №60 правительственного заседания от 23 октября.

Также сообщается, что в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между правительством и предприятиями горнопромышленного комплекса, Кабмин обязал НКРЭ принять меры по недопущению в 2014 году повышения цен и тарифов на электроэнергию более чем на 5% по состоянию на 1 апреля 2013 года.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 18 декабря продлил действие меморандума о взаимодействии между правительством и ферросплавными предприятиями относительно снижения тарифов на электроэнергию до 31 декабря 2014 года, действие которого заканчивалось в 2013 году, а также присоединил к меморандуму Никопольский завод ферросплавов и Побужский ферроникелевый комбинат.