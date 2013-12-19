Потенциальные покупатели оценивают «Турбоатом» в 600 млн долл.

Потенциальные покупатели оценивают сегодня 75% госпакет акций «Турбоатома» в 600 млн долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Фонда государственного имущества Украины Александр Рябченко.

«Мы знаем, что сегодня готовы заплатить и 600 млн долл. за 75% «Турбоатома», - сказал он. – Это в нашем понимании и есть сегодня его реальная рыночная цена».

По словам Рябченко, еще в 2010 году данный пакет акций оценивался инвесторами в 200 млн долл., однако после того как российские инвесторы сконцентрировали в своей собственности 5% акций предприятия, его стоимость возросла до 400 млн грн.

В то же время, по мнению Рябченко, сегодня «Турбоатому» не нужен частный инвестор для улучшения показателей его работы, поскольку предприятие и так имеет хорошие финансовые показатели.

Справка УНИАН. ОАО «Турбоатом» производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытания турбин и отгрузки. В структуру «Турбоатома» входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования. Управление государственной частью акций «Турбоатома» осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежат 75,22% акций компании.