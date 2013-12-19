Правительство направит 13,3 млрд грн на поддержку госшахт

Кабинет министров Украины намерен в 2014 году направить 13,303 млрд грн на поддержку и частичное покрытие расходов государственных угледобывающих предприятий.

Об этом говорится в проекте закона «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», поданном правительством в Верховную Раду 19 декабря для обсуждения в первом чтении.

«С учетом начавшегося процесса приватизации и передачи в концессию государственных угледобывающих предприятий, такой объем финансирования позволит выполнить нормы Закона Украины "О повышении престижности шахтерского труда" и обеспечит своевременность выплаты заработной платы шахтерам и выполнение обязательств по оплате потребленной электрической энергии”, - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, государственные угольные шахты Украины за январь-октябрь 2013 года увеличили убытки от выпуска товарной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 24% - до 12,261 млрд грн с 9,369 млрд грн. В октябре 2013 года убытки угольных предприятий без учета средств государственной поддержки составили 1,25 млрд грн и по сравнению с октябрем 2012 года увеличились на 13,7%.

За январь-октябрь 2013 года из государственного бюджета поступило 11,126 млрд грн на частичное покрытие расходов по себестоимости угольной продукции.

В конце сентября 2012 года Кабинет министров Украины поручил Министерству энергетики и угольной промышленности совместно с Фондом госимущества провести корпоратизацию государственных угледобывающих предприятий в течение 2012-2014 гг.

17 июля 2013 года Кабинет министров Украины исключил 11 шахт из перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2012-2014 годах.

В декабре 2012 года Минфин сообщил, что при условии выполнения программы экономических реформ на 2010-2014 годы в части приватизации и передачи в концессию государственных угледобывающих предприятий и шахт расходы государственного бюджета в виде дотаций угольному сектору в 2013 году сократятся на 4,7 млрд грн – с 14,6 млрд грн до 9,9 млрд грн, в том числе расходы по себестоимости готовой угольной продукции сократятся на 2,1 млрд грн – с 9,9 млрд грн до 7,8 млрд грн.