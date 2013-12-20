На мировых торгах в пятницу, 20 декабря, цены на нефть упали после роста в течение нескольких торговых сессий подряд на фоне позитивных новостей из США.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,34% - до 109,91 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на 0,26% и составила 98,78 доллара за баррель.

Как полагают аналитики, после хорошего роста всегда наблюдается фиксация прибыли. В настоящее время котировки на высоких уровнях, поэтому фиксация прибыли имеет смысл.

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Рост котировок связан с данными Минэнерго США по оптовым запасам сырья в стране, которые упали на 2,9 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения на 2,3 миллиона баррелей. Рынки также отреагировали на заявление ФРС о планах сократить с января объем выкупа гособлигаций и ипотечных бумаг на 10 миллиардов долларов.

В то же время инвесторов не порадовали дынные по числу заявок на пособие по безработице в США. Показатель за неделю, завершившуюся 14 декабря, вырос на 10 тысяч - до 379 тысяч, что является максимумом с марта (прогноз - 334 тысяч).

Слабее ожиданий оказалось и количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США, которое в ноябре сократилось на 4,3% по сравнению с октябрем - до 4,9 миллиона. Аналитики ожидали, что число сделок составит 5,03 миллиона.