Украина за 11 месяцев экспортировала электроэнергию на 529 млн долл.

Украина за январь-ноябрь 2013 года в денежном выражении экспортировала электроэнергию в страны ЕС, Молдову и Беларусь на 529,066 млн долл., сообщает Министерство доходов и сборов Украины.

Согласно сообщению, экспорт электроэнергии в Беларусь за 11 месяцев 2013 года в денежном выражении составил 176,322 млн долл., в Венгрию – 212,702 млн долл., в Молдову – 94,718 млн долл., в другие страны - 45,324 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2012 году экспортировала электроэнергию в страны ЕС, Молдову и Беларусь на 574,819 млн долл.

Крупнейший частный энергетический холдинг ДТЭК, подконтрольный украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, планирует в 2013 году увеличить экспорт электроэнергии в страны ЕС, Молдову и Беларусь по сравнению с 2012 годом на 3,1% - до 10 млрд кВт/ч.

Украина по итогам 2012 года увеличила экспорт электроэнергии до 9,745 млрд кВт/ч, что на 51,5% превышает показатель 2011 года.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.