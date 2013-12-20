Немецкий концерн E.ON продает подразделения в Италии и Испании

Немецкий энергетический концерн E.ON намерен продать свои подразделения, работающие в Италии и Испании, в рамках стратегии, которая предполагает фокусировку европейского бизнеса на внутреннем рынке Германии, пишут Вести.ru.

Продавать планируется как обычные электростанции, работающие на угле и газе, так и станции, работающие на возобновляемых источниках энергии, сообщает еженедельный немецкий журнал Der Spiegel.

Компания сфокусируется в Европе на рынке Великобритании и Швеции.

В Италии генерируемая мощность электростанций компании составляет 6,2 ГВт, в Испании около 4,5 ГВт.

Изначально развитие бизнеса E.ON в Южную Европу было нацелено на то, чтобы получить преимущество на фоне устойчивого экономического развития в регионе. Но мировой финансовый кризис и последующий долговой кризис не позволили осуществить этот план.

Неэффективные экономики и чрезмерные субсидии в Европе предприятиям, работающим с возобновляемыми источниками энергии, привели к чрезмерному наращиванию мощностей и перенасыщению рынка, а прибыль компаний стала падать. Ситуация еще сильнее усугубляется повторным вмешательством государства в энергетические рынки, включая введение новых налогов.

Как и многие другие энергетические компании, E.ON отреагировала на ухудшение ситуации сокращением расходов, инвестиций и продажей активов на общую сумму более 18 млрд евро. Также компания сместила акцент на развивающиеся рынка за пределами Европы, в том числе Россию, Турцию и Бразилию, в ожидании более высоких темпов роста спроса.