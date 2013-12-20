Президент Украины Виктор Янукович подчеркивает важность реформирования энергетической отрасли, в частности в контексте адаптации национального законодательства к европейским нормам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом Янукович сказал во время торжественного собрания по случаю Дня энергетика Украины и церемонии запуска «Гидроагрегата №2» Днестровской ГАЭС.

«В соответствии с принятыми обязательствами в рамках Энергетического содружества, Украина проводит плодотворную работу по адаптации национального законодательства к европейским нормам, обеспечивает их практическую имплементацию, а также модернизацию энергетической инфраструктуры для обеспечения технической возможности торговли энергоресурсами», - сказал Янукович.

По его словам, это особенно актуально в настоящее время, когда сокращаются природные запасы углеводородов, резко колеблются цены на энергоносители, усложняются вопросы их транзита, повышаются экологические требования.

Как подчеркнул Янукович, на протяжении года подписан ряд важных международных документов о сотрудничестве в энергетической отрасли. «Это свидетельствует о признании в мире высокой профессиональности украинских энергетиков и понимании перспектив развития энергетической системы Украины», - сказал Президент.

Янукович подчеркнул, что Украина уделяет значительное внимание развитию альтернативной энергетики и внедрению новых технологий. Так, благодаря альтернативной энергетике за три квартала текущего года выработано 850 млн. киловатт-часов электроэнергии.