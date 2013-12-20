Cub Energy к концу года запустит первую скважину на Русско-Комаровском месторождении

Канадская нефтегазодобывающая компания Cub Energy с активами в Украине к концу 2013 года рассчитывает ввести в эксплуатацию первую скважину на Русско-Комаровском месторождении (Закарпатская обл.), к бурению которой она приступила в конце октября 2013 года, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, компания планирует достичь добычи в 1,9-2,1 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Также в своем отчете компания отмечает, что уже провела тестовые испытания скважины, в результате которых удалось добиться максимальной скорости газового потока в 71 тыс. куб. м (2,5 млн куб. футов).

Как сообщал УНИАН, в июне 2013 года Cub Energy закрыла сделку о покупке частной украинской нефтедобывающей компании PrivateCo за 25 млн долл.

PrivateCo располагает тремя спецразрешениями на разработку участков общей площадью около 280 кв. км на востоке Украины.

Cub Energy за 2012 год увеличила чистую прибыль по сравнению с 2011 годом в 2 раза - до 2,29 млн долл. с 0,992 млн долл.

Cub Energy относит себя к числу пяти крупнейших нефтегазовых операторов Украины. Ее крупнейшими активами являются 30% доля в украинской нефтегазовой компании «КУБ-Газ», разрабатывающей Ольговское, Макеевское, Северо-Макеевское, Вергунское и Крутогоровское месторождения в Днепровско-Донецком бассейне, и компания «Тисагаз», которой принадлежат четыре газовые лицензии: на Русско-Комаровском, Становском, Королевском газовых месторождениях и Ужгородском разведочном блоке.