Пашкевич уволен с должности главы Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению
11:23, 21 декабря 2013Энергетика
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Президент Украины Виктор Янукович уволил Николая Пашкевича с должности председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.
Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.
Пашкевич уволен в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 30 Закона Украины «О государственной службе».
Другим указом Президент внес изменения в положение о Государственном агентстве по энергоэффективности и энергосбережению Украины.
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