Пашкевич уволен с должности главы Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению

Президент Украины Виктор Янукович уволил Николая Пашкевича с должности председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины. Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства. Пашкевич уволен в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 30 Закона Украины «О государственной службе». Другим указом Президент внес изменения в положение о Государственном агентстве по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

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