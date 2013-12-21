Бойко: снижением цены на газ правительство поддерживает не олигархов, а производство

Правительство, добиваясь снижения цены на газ, ставило целью не поддержку олигархов, а поддержку внутреннего производства и людей, которые на нем заняты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр Юрий Бойко заявил в прямом эфире программы «ШустерLive» на телеканале «Интер».

«Дешевые энергоносители - это не путь для поддержки олигархов, это путь для поддержки людей, которые работают на предприятиях и получают зарплаты и имеют рабочие места», - заявил Бойко.

Он отметил, что любая страна, если она нормальная, поддерживает свою промышленность за счет нескольких факторов: кредитование, лоббирование экспортных программ, удешевление энергоносителей и сохранение рабочих мест.

«Что делает правительство: уменьшает стоимость электроэнергии для всех предприятий - они запускаются и работают. Потому что мы отвечаем за людей, а не за олигархов», - подчеркнул Бойко.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря во время встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров с 400 долларов за тысячу кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).