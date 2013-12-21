Украина в следующем году планирует сократить закупку российского газа на 10%

Украина не смотря на договоренности о снижении цены газа продолжит сокращение объемов его закупки в Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко заявил в прямом эфире программы Шустер Live на телеканале Интер.

«Мы за 3 года уменьшили закупку российского газа на 25% и мы прямо сказали нашим партнерам, что мы будем эту линию продолжать», - заявил Бойко.

Он отметил, что в 2014 году объем закупки газа может сократиться еще на 10%.

«В следующем году мы еще на 10% уменьшим закупку газа по одной причине, потому что мы собственного газа стали добывать больше», - заявил Бойко.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что в 2014 году Украина намерена в общей сложности импортировать порядка 30-33 млрд кубометров природного газа, как того требует экономика страны. По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м.

13 декабря премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина в 2013 году намерена сократить закупку российского газа до 26 млрд куб. м по сравнению с 37 млрд куб. м в 2010 году из-за слишком высокой цены на топливо.

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