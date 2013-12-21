«Газпром» начал добычу нефти в Арктике

"Газпром" объявил о начале добыче нефти на Приразломном месторождении в Печорском море. Российская компания стала первой компанией в мире, которой удалось начать промышленную добычу углеводородов в Арктике, передают Вести.ru.

По данным официального пресс-релиза компании "Газпром", на платформе “Приразломная” началась промышленная добыча нефти. Ожидается, что в I квартале 2014 г. произойдет отгрузка первого танкера с нефтью. Всего за следующий год планируется добыть “не менее 300 тысяч тонн нефти”. По планам “Газпрома”, после 2020 г. планируется выйти на уровень добычи в 6 млн тонн нефти в год.

“Газпром” стал первой компанией в мире, которая смогла начать промышленное освоение нефтегазовых месторождений Арктики. В 2012 г. компания Royal Dutch Shell также пыталась начать добычу нефти в Арктике, на шельфе Аляски в Чукотском море.

Однако сложные погодные условия помешали концерну. 31 декабря 2012 г. в результате сильного шторма платформа “Куллук” была выброшена на мель примерно в 50 км от побережья Аляски.

Приразломное нефтяное месторождение было открыто в 1989 г. Оно находится на шельфе Печорского моря, в 60 км от берега. Глубина моря в районе месторождения – 19-20 метров. Запасы месторождения оцениваются в 72 млн тонн нефти.

Стоит отметить, что еще одна российская компания – “Роснефть” – в сотрудничестве с ExxonMobil, а также рядом других компаний планируют начать добычу нефти в Арктике в 2018 году.