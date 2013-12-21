В грунтовых водах «Фукусимы» зарегистрирован рекордный уровень бета-излучения

Рекордно высокий уровень бета-излучения — 1,9 млн беккерелей на литр — был зафиксирован в субботу в грунтовых водах на АЭС «Фукусима-1». Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в субботу на сайте компании-оператора станции ТЕРСО, сообщает «Газета.Ru».

Специалисты компании отмечают, что уровень бета-излучения вырос более чем вдвое по сравнению с показателями середины ноября. В начале декабря содержание радиоактивных элементов составляло 1,3 млн беккерелей на литр.

Кроме того, компания TEPCO впервые зафиксировала радиоактивное бета-излучение в грунтовых водах на глубине 25 метров под техническим колодцем у четвертого энергоблока АЭС. Содержание радиоактивного цезия-137 составило 6,7 беккереля на литр жидкости, а стронция и других элементов бета-распада — 89 беккерелей на литр.

Ранее сообщалось, что в системе очистки радиоактивной воды на АЭС «Фукусима» произошел сбой.