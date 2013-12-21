Скидка на российский газ будет зависеть от поведения украинской власти - Пинзеник

Россия будет определять цену на газ для Украины в зависимости от того, как себя будет вести украинская власть, заявляет народный депутат от «УДАРа» Виктор Пинзеник.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «УДАР», в эфире программы «ШустерLive» на телеканале «Интер» Пинзеник отметил, что во время подписания Харьковских соглашений Россия уже обещала Украине скидки на газ, но скидка в 100 долларов была оформлена в счет погашения долга Украины.

Пинзеник заметил, что уже через 10 дней страна узнает, какой будет настоящая цена на газ для Украины, поскольку в дополнении к контракту, которое подписано в Москве, четко не зафиксировано, что она будет на уровне 268,5 долларов.

«Да я бы сказал: слава богу, что 268,5 долларов. Но этой цены нет. Украину взяли на крючок. Каждый квартал цена будет пересматриваться. Будете хорошо себя вести - получите скидку. Давайте тогда назовем правительство Украины департаментом правительства России», - сказал он.

По словам Пинзеника, если судить по тексту, опубликованному в прессе, то цена в 268,5 долларов должна быть достигнута с 1 января 2014 года путем применения коэффициента «K». При этом, отметил народный депутат, в документе указывается, что коэффициент определяется на первое число месяца каждый квартал путем подписания к 10-у числу дополнительного соглашения, а в случае неподписания по каким-либо причинам действует существующая в настоящее время система ценообразования.

Пинзеник подчеркнул, что из текста договоров следует, что даже с 1 января 2014 года условием применения коэффициента является подписание дополнительных соглашений.