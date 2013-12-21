Азаров заявил, что не позволит эйфорично сжигать "дешевый газ"
Украина не будет менять свою политику, направленную на уменьшение потребления импортного газа и повышение своей энергоэффективности, в связи со снижением Россией цены на голубое топливо.
Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров в эфире телеканала "Интер" в программе "ШустерLive".
"У нас уже в первые дни возникла эйфория, что можно, раз газ подешевел, продолжать его сжигать. Нет! Я уже собрал всех тех, кто отвечает за этот вопрос, и требую в любом случае не снижать все меры, которые у нас были направлены на снижение потребления газа, - это обязательно", - сказал Азаров.
При этом он отметил, что в ближайшее время правительство рассмотрит вопрос снижения цены на газ для предприятий, для которых газ является технологическим сырьем для того, чтобы как можно быстрее возобновить их работу.
«Снижение цены на газ - это огромный комплекс мероприятий по оживлению нашего народного хозяйства, жилищно-коммунальной сферы, бюджетной сферы и тому подобное», - подчеркнул Азаров.
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