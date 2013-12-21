Греция подписала с Азербайджаном соглашение о продаже газового оператора DESFA

16:04, 21 декабря 2013
Энергетика
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Соглашение о продаже 66% акций оператора греческой газотранспортной системы DESFA подписано в субботу в Афинах, сообщили РИА «Новости» в фонде приватизации госимущества Греции HRADF.

Соглашение предполагалось подписать 17 декабря в Баку во время визита премьер-министра Греции Антониса Самараса, но из-за поломки самолета греческая делегация не смогла прибыть в Азербайджан. В связи с этим в Афины накануне прибыл глава Государственной нефтяной компании Азербаджана (ГНКАР, SOCAR) Ровнаг Абдуллаев. Перед подписанием соглашения с ним встретился премьер Греции и передал приглашение президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву посетить Грецию в мае.

HRADF принадлежал 31% акций DESFA, греческой нефтяной компании Hellenic Petroleum - 35% акций. Соглашение было подписано в присутствии министра охраны окружающей среды, энергетики и климатических изменений Янниса Маниатиса и его заместителя Асимакиса Папагеоргиу, отвечающего за энергетику.

"С подписанием соглашения стоимостью 400 миллионов евро создаются предпосылки для прихода инвестиционных капиталов, для реализации инвестиций, которые приведут к модернизации и усилению конкуренции на рынке энергетики", - считают в приватизационном фонде. Однако для завершения сделки потребуется еще ее одобрение соответствующих органов на национальном и европейском уровне, напомнили в фонде.

Абдуллаев на церемонии подписания соглашения заявил, что Греция станет для SOCAR воротами в Европейский союз, и Азербайджан намерен укрепить свои позиции как надежного поставщика газа в Европу.

Конкурс по продаже DESFA проходил 10 июня, одновременно с конкурсом по продаже греческой газовой компании DEPA, главным претендентом на покупку которой считался российский "Газпром". Однако "Газпром" не стал представлять обязывающие предложения на последнем этапе конкурса.

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