Украина не получила ответ от России относительно консорциума по управлению ГТС - Бойко
Украина не получила от Российской Федерации ответ на предложение о создании консорциума по управлению газотранспортной системы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр Юрий Бойко заявил в эфире телеканала «1+1».
«Была принципиальная позиция нашего президента, что мы готовы на любую модель сотрудничества с РФ, но паритетно на братских условиях. Консорциум - 50 на 50, собственность ГТС – 50 на 50. Только паритетная модель. К сожалению, мы не получили четкого сигнала со стороны российских коллег относительно того, что они готовы на такую модель», - отметил Бойко.
Как сообщал УНИАН, Украина более 5 лет ведет переговоры с Россией и Европейским Союзом по вопросу модернизации ГТС. Рассматриваются варианты создания консорциумов по управлению ГТС в двух- (Украина – РФ) и трехстороннем (Украина – РФ – ЕС) форматах.
Россия в переговорах по созданию консорциума предлагала для реализации неприемлемый для Украины белорусский сценарий. В 2011 году ГТС Беларуси полностью перешла в собственность «Газпрома».
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