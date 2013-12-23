Условие газового контракта «бери или плати» остается в силе, снижение объемов закупки документально не зафиксировано

Украина в переговорах с Российской Федерацией не согласилась на увеличение объемов закупки газа в ответ на снижение цены газа до 268,5 долларов за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр Юрий Бойко заявил в эфире телеканала «1+1».

При этом он отметил, что решение о снижении цены газа было принято по предложению Украины.

«Это было наше предложение... Российская Федерация в начале предлагала увеличить закупку газа, учитывая уменьшение цены, но мы не могли на это согласиться, потому что у нас добыча собственного угля и газа - приоритет нашей страны», - заявил Бойко.

При этом отметил, что условие контракта «бери или плати» остается в силе, и уменьшение объемов закупки газа документально не зафиксировано.

«Пункт "бери или плати" остался, но мы предупредили наших партнеров, что экономика не выдерживает и мы будем уменьшать закупку газа… У нас не готовились изменения по контракту по объемам. Изменения контракта касаются лишь снижения цены газа», - заявил Бойко.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря во время двусторонней встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долл. за тысячу кубометров с 400 долл. за тыс. кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

Министр энергетики Украины Эдуард Ставицкий 18 декабря заявил, что Украина в 2014 году намерена импортировать порядка 30-33 млрд кубометров природного газа, как того требует экономика страны.

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м. По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.