На мировых торгах в понедельник, 23 декабря, цены на нефть незначительно упали на фоне заявлений министров стран ОПЕК.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,02% - до 111,75 доллара за баррель.

Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на 0,15% и составила 99,17 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Министры нефтяной промышленности Саудовской Аравии, Ирака и Кувейта заявили на встрече ОПЕК в Дохе, что странам картеля не нужно сокращать объемы производства в 2014 году из-за роста спроса на "черное золото".

"Знаете, почему нефть марки WTI торговалась в районе 100 долларов за баррель в последние несколько дней? Потому что рынок боится нехватки нефти, а не ее переизбытка", - заявил министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али Аль-Наими.

ОПЕК приняла решение 4 декабря сохранить свой нынешний уровень добычи в 30 миллионов баррелей нефти в день.

Читайте также:

США вернутся к рекордной добыче нефти к 2019 году - EIA

Нигерия потеряла 50 млрд долл. доходов от нефти