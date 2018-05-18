Генпредставитель «Росатома»: В 2014 году мы надеемся перейти к строительству завода по производству ядерного топлива

В 2014 начнется строительство зданий и сооружений уникального проекта - завода по производству ядерного топлива в Кировоградской области. Об этом в интервью УНИАН заявил генеральный представитель ГК «Росатом» в Восточной Европе, вице-президент ЗАО «Русатом Оверсиз» Александр Мертен. Он также рассказал, когда Россия и Украина объединят атомные активы и с чем связана задержка строительства двух блоков на Хмельницкой АЭС.

- Александр Александрович, подходит к концу 2013 год, время подводить итоги. Расскажите, на каком этапе сейчас находится создание завода по производству ядерного топлива в Украине. Какие планы на следующий год?

- Безусловно, самый основной итог 2013 года по данному проекту – это то, что мы перешли от планов и чертежей к реальным действиям на площадке в Смолино. В соответствии с проведенным тендером был заключен контракт с генеральным подрядчиком на первоначальный, подготовительный этап работ. В 2013 году у нас сформировался штаб по строительству данного объекта, который возглавляет министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий. Вообще, стоит отметить, что этому проекту уделяется пристальное внимание как со стороны «Росатома» в лице его топливной компании «ТВЭЛ», так и со стороны профильного министерства и украинского акционера. Естественно, это говорит о важности проекта, его значимости для отрасли.

Еще один важный шаг в реализации проекта – 4 декабря на заседании коллегии Госинспекции ядерного регулирования были утверждены выводы госэкспертизы Предварительного отчета по ядерной и радиационной безопасности завода. Это открывает нам двери для продолжения строительства завода без внесения серьезных изменений в проект.

Следующий момент – финансирование проекта. Как известно, российский акционер, топливная компания «ТВЭЛ» еще в ноябре перечислила средства по второй эмиссии в размере 42 млн долл. Теперь аналогичный шаг должен сделать украинский акционер - концерн «Ядерное топливо». Причем это должно произойти до 31 декабря 2013 года, тогда эмиссия будет признана состоявшейся.

- А если концерн не перечислит свои 42 млн долл.?

- Если этого не произойдет, тогда придется проводить повторную эмиссию или искать иные пути финансирования данного проекта. Но давайте не будем торопить события и дождемся конца года.

- А в целом ранее оговоренная модель финансирования проекта остается?

- Да, 30% от стоимости всего проекта оплачивают акционеры, а 70% - заемные средства. Сейчас ведется работа по заключению долгосрочного контракта с НАЭК «Энергоатом» на поставки будущей продукции завода на атомные станции Украины. Это важно, поскольку именно поставки продукции завода на украинские АЭС станут гарантией возврата привлекаемых кредитных средств.

- Очерчены ли какие-либо граничные сроки заключения данного контракта?

- Эдуард Ставицкий на последнем штабе (8 ноября – УНИАН) поставил задачу подписать контракт до конца текущего года. Это необходимо, чтобы в следующем году пошла работа по привлечению заемных средств, потому что переговоры с банками, как Вы понимаете, это - вопрос далеко не одного дня.

- Что ожидается по проекту завода в 2014 году?

- Мы планируем перейти от подготовительного периода непосредственно к строительству, то есть, возведению зданий и сооружений, где далее будет устанавливаться необходимое оборудование. Кстати, об оборудовании. Компания «ТВЭЛ» не только с опережением графика выполняет свои финансовые обязательства по наполнению денежными средствами уставного капитала завода. На Новосибирском заводе химконцентратов (входит в ТК «ТВЭЛ» - УНИАН) уже готово оборудование длительного цикла изготовления, которое будет установлено на будущем заводе. Кроме этого, «ТВЭЛ» предоставлял ссуду совместному предприятию для первоочередных платежей, которые были необходимы для продвижения проекта. Мы и дальше будем также добросовестно и скрупулезно относиться к этому проекту.

- Давайте теперь поговорим о Х-3/Х-4. За этот год практически не звучала новая информация о том, что происходит по этому проекту. В чем причина?

- Мы ждем решения украинских партнеров. Нами предложены два концептуальных решения проекта, по которым могут быть достроены блоки на Хмельницкой АЭС. Оба решения отвечают тем требованиям, которые заложены в закон о достройке Х-3/Х-4. Почему родилось второе предложение? Потому что после аварии на «Фукусиме» и МАГАТЭ, и внутренний регулятор - ГИЯРУ пересмотрели требования к системам безопасности объектов ядерных установок. Учитывая позицию Регулятора и по просьбе заказчика - НАЭК «Энергоатом» компания НИАЭП-АСЭ, входящая в ГК «Росатом» (ОАО «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» - УНИАН), подготовила проектные решения, которые включают в себя все требования ГИЯРУ. Они прошли предварительную оценку и были одобрены регулирующим органом. Сейчас мы ждем, когда наш заказчик определится с тем, какое решение его удовлетворяет. От этого уже зависят дальнейшие переговоры о предоставлении финансирования по проекту достройки Х-3/Х-4.

- Речь идет о достройке третьего и четвертого блоков ХАЭС с использованием существующих конструкций?

- Да. И в одном, и во втором случае это - достройка. Просто степень использования имеющихся конструкций разная. И тот, и другой проекты безопасны и референтны. Главное отличие этих проектов – в наличии дополнительных систем пассивной и активной безопасности. Поэтому, как только наши украинские партнеры определятся с этим вопросом, можно будет приступить к реализации проекта. Мяч сейчас на украинской стороне. В принципе, у нас контракты на проектирование двух блоков практически готовы, остается только вписать цифры, и идем дальше.

- Некоторые украинские эксперты сомневаются в целесообразности строительства новых атомных блоков, аргументируя это тем, что в Украине из года в год падает потребление электроэнергии…

- Как раз прогнозы специалистов свидетельствуют об обратном: потребление электроэнергии будет расти. К тому же, Украине нужно замещать старые энергоблоки, ведь в энергобалансе Украины атомная энергетика составляет очень серьезную часть - практически половину. Безусловно, ресурс работающих блоков продлевается, и это вполне нормально и правильно. Вот недавно был продлен ресурс первого блока Южно-Украинской АЭС на 10 лет. До этого такую процедуру прошли ривненский-1 и ривненский-2. Но мы же прекрасно понимаем: строительство двух блоков атомной станции - процесс долгий. От начала проектирования и до пуска в эксплуатацию проходит не менее 7-8 лет. Поэтому сейчас то время, когда нужно решать вопрос с замещением даже продленных блоков новыми мощностями. Скептические заявления о том, что Украине не нужны новые ядерные блоки, - это, по моему мнению, неправильный посыл. Альтернативы атомной энергетике на сегодня нет.

- А как же угольные станции?

- Да, сегодня активно развиваются тепловые станции, но ведь новые блоки не вводятся, а реконструируются старые. Да и все равно стоимость электроэнергии, полученной на угольных блоках, и стоимость электроэнергии, полученной на атомных блоках, серьезно отличаются в пользу последней. Кроме этого, Украина ориентируется на экспорт электроэнергии в соседние западные страны. С этой точки зрения вполне логично строительство новых блоков на Хмельницкой станции, которая как раз находится ближе к западным границам.

- Александр Александрович, расскажите, на какой стадии сейчас находится создание совместного российско-украинского предприятия, объединяющего атомные машиностроительные активы двух стран.

- Как в известной песне - «все здесь замерло до утра»… Ситуация следующая. «Росатом» и концерн «Ядерное топливо» подписали соглашения с оценщиком, известной компанией «Deloitte&Touche». Россия предоставила оценщику список тех активов, которые мы готовы объединять с нашими украинскими партнерами. Украинская сторона пока этот список не наполнила. Насколько мне известно, есть проблемы с «Турбоатомом», с подачей по нему информации для оценки. У нас ничего другого, кроме того меморандума, который был подписан в 2012 году в присутствии двух президентов, не появилось. Мы со своей стороны все необходимую работу провели, ждем предложение от наших украинских партнеров. Как говорится, объединение – дело добровольное. Сочтут нужным наши украинские партнеры подготовить и передать французскому оценщику необходимую информацию – хорошо, значит, сделаем следующий шаг.

- В начале осени площадку Чернобыльской АЭС впервые, после распада СССР, посетил генеральный конструктор реакторов РБМК. С чем связано проявление интереса компании «Росатом» к зоне отчуждения?

- В 2013 году мы начали активный диалог с руководством Чернобыльской АЭС и Министерством экологии и природных ресурсов. У нас полное взаимопонимание с руководством станции. В этом году мы провели несколько интересных научно-технических совещаний – как на площадке ЧАЭС, так и в Москве. Чернобыльская площадка уникальная и одновременно очень важная с точки зрения безопасности. Для нас это не новая тема. Во-первых, Российская Федерация является одним из доноров Международного фонда «Укрытие», за счет средств которого решается вопрос строительства нового безопасного конфаймента (арка, которая должна накрыть разрушенный после катастрофы 86-го года четвертый энергоблок – УНИАН). Во-вторых, с 2003 года российская компания «Атомстройэкспорт» (входит в ГК «Росатом» - УНИАН) участвует в выполнении важных и ответственных работ на объекте «Укрытие» и уже успешно реализовала несколько проектов. Это Стабилизационные Мероприятия и Повышение Безопасности, монтаж системы противопожарной защиты и строительство новой вентиляционной трубы. Все работы выполнялись в контрактные сроки и в пределах оговоренного бюджета. Немецкая компания Nukem, которая с конца 2010 года входит в «Росатом», строила объект по переработке радиоактивных отходов.

У нас много планов по Чернобыльской площадке, начиная со строительства хранилищ отработавшего ядерного топлива, обращения с радиоактивными отходами и заканчивая вопросами научного сопровождения многих работ. Кстати, в начале декабря в Славутиче состоялось крупное совещание ведущих украинских и российских научных организаций по выработке стратегии действий на объекте «Укрытие» после надвижки нового безопасного конфайнмента. Как известно, именно этот этап преобразования объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему является самым технологичным и наукоемким. Извлечение остатков топлива, их переработка и подготовка к безопасному хранению – уникальные работы. Мы с интересом ожидаем результатов дискуссии ученых, конструкторов и проектировщиков, и готовы предлагать свои уникальные технологии.

- Реализуя столь значимые проекты в Украине, связанные с ядерной безопасностью, является ли достаточным, по Вашему мнению, информирование общественности о деятельности компании «Росатом» в Украине?

- Участвуя в выставках, выступая на форумах, общаясь со СМИ, мы рассказываем о той деятельности, которую сегодня ведет госкорпорация. Но кроме этого, есть и другие формы, которые мы активно используем и в России, и за рубежом, где реализуются наши проекты. Речь идет о создании информационных центров по атомной энергии. На сегодня их уже 20 – семнадцать в России и три за рубежом (в Турции, Вьетнаме и Бангладеш). В будущем году планируем открыть еще один центр в Турции и Беларуси. Информационные центры «Росатом» создает не для собственного пиара. Мы ставим цель донести информацию об атомной энергетике до максимального количества людей, в первую очередь, школьников и студентов, их родителей, развеять мифы и заблуждения, подать сложную информацию интересным и доступным языком. Это делается, прежде всего, в интересах отрасли, людей, которые в ней работают, и для того, чтобы у атомной энергетики было будущее. Именно поэтому одной из задач центров является популяризация атомных специальностей.

Информационные центры пользуются большой популярностью у школьников всех возрастов, студентов, журналистов, представителей общественных организаций и экологов. По сути, это такой суперсовременный атомный «планетарий», напичканный передовыми техническими средствами. Тут используется панорамная 3D-проекция, компьютерная графика и анимация, стереозвук, интерактивные консоли и персональные мониторы. И все нацелено на то, чтобы вы узнали об атомной энергетике все самое необходимое.

Именно такой центр мы хотим открыть в Украине. Сейчас ведутся переговоры с Министерством энергетики и угольной промышленности. Мы финансируем создание информационного центра «под ключ» и передаем на баланс юридического лица. Как раз в настоящее время мы прорабатываем с министерством организационные и юридические вопросы.

- А сколько будет стоить билет в этот «атомный планетарий»?

- Вход в любой наш информационный центр - совершенно бесплатный, центры работают на некоммерческой основе.

Артем Белоусов (УНИАН)